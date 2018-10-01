كوندور تفوز بلقب جوهرة الصناعة الإلكترونية في الجزائر

حظي مجمع كوندور بجائزة جوهرة الصناعة الالكترونية ، خلال حفل نظم من طرف مجلة “سيو ماغ”، التي هي بصدد إصدار عدد خاص للصناعة الرقمية في الجزائر، كما كرمت الفاعلين في قطاع الرقمية، إذ تم استلام ذرع التكريم من طرف عادل حاجي، مسؤول الإعلام بمجمع كوندور.

ووفقا لبيان استلمت “سبق برس” نسخة عنه، فقد شهد حفل التكريم حضور شخصيات جزائرية من عالم الرقمنة والديجيتل، وكذا شخصيات دولية حاصلة على شهادة ايزو 9001, 14001, 26000, واوساس 18001, بالنسبة لمعايير الجودة واحترام المحيط والمسؤولية الاجتماعية والصحية والأمنية واعتماد نموذج جديد للكفاءات، كانت كوندور أول مؤسسة متحصلة على وسم بصمة الجزائرية، وهو الوسم الممنوح من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، ويستهدف ضمان أصل وجودة ونوعية المنتجات الجزائرية.

ولتكريس الجودة والنوعية، تسعى كوندور دائما للحفاظ على ريادتها واقتراح منتجات ممتازة وذات جودة ونوعية، وبسعر في متناول المواطن البسيط، كما تحرص كوندور على الحضور في كافة أرجاء الوطن، ولا تعتبر هذه الشركة الجزائرية فقط نموذجا للنجاح عبر انجازاتها المختلفة وانما ايضا نموذج للامتياز من خلال تكريس منتجات تحمل وسم صنع في الجزائر، وحاصلة على شهادات الجودة وبمعايير عالية للتكنولوجيا، والتي تتسم بها مختلف تشكيلاتها. للإشارة فإن كوندور اليوم حاضرة عبر 90 بالمائة من المنازل الجزائرية.