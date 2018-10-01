ارتفاع معدل أعمار الجزائريين يتطلب حياة مستقرة

أكدت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة، غانية الدالية، اليوم الإثنين بولاية معسكر، أن ارتفاع معدل أعمار الجزائريين و ارتفاع عدد المسنين بالمجتمع يتطلب "وضع برامج وآليات لضمان حياة مستقرة للساكنة".

و قالت الوزيرة بمناسبة يوم دراسي انتظم بمدينة بوحنيفية تحت عنوان "آليات التكفل بالشخص المسن" بمبادرة من وكالة التنمية الاجتماعية، أن "إحصائيات أعدها الديوان الوطني للإحصاء أشارت إلى ارتفاع معدل عمر الجزائريين خلال السنة الجارية إلى 77.6 سنة وهو منحنى في تصاعد مما يتطلب وضع رؤية استشرافية وبرامج وآليات للحفاظ على المكتسبات الحالية وضمان حياة أمنة ومستقرة للساكنة".

و أشارت الدالية إلى أنه "بفضل مجهودات الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين و تراجع عدد وفيات الأطفال و ارتفاع الخصوبة فإن معدل عمر الرجل حاليا هو 76.9 سنة و معدل عمر المرأة 76.2 سنة و توقعات الديوان الوطني للإحصاء تشير إلى ارتفاع معدل عمر الجزائريين إلى 82.5 سنة في أفاق سنة 2040 حيث سيبلغ عدد الجزائريين الذين سيتجاوزون 70 سنة 5 ملايين نسمة مقابل 1.6 مليون نسمة حاليا".

و دعت الوزيرة المشاركين في اليوم الدراسي المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمسن، إلى "الخروج بتوصيات جادة و اقتراحات عملية قابلة للتطبيق يمكن تجسيدها في شكل برامج اجتماعية خدمة لفئة المسنين و جعل كل المؤسسات الاجتماعية و الجمعيات تلتف حول الاستثمار في العمل الاجتماعي الناضج و الهادف".

ونوهت غانية الدالية إلى أن "الجزائر تحيي اليوم العالمي للمسن و هي ملتزمة بالمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان و تعزيز المشاركة الفعلية لكل المواطنين من خلال الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شتى المجالات الاجتماعية و الصحية و التي ننعم من خلالها اليوم بامتيازات إجتماعية و خدمية تمس كل الفئات".