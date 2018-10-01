إصابة طالب بصاعقة رعدية في الإقامة الجامعية بالقبة

تعرض طالب جامعي يقطن بالإقامة الجامعية في القبة بالعاصمة إلى جروح بليغة على إثر إصابته بصاعقة رعدية مساء اليوم الإثنين ، حسب ما أفاد مصدر لـ"البلاد.نت".

وحسب المصدر ، فقد تعرض الطالب للصاعقة خلال تواجده بالقرب من نافذة غرفته في أثناء تهاطل الأمطار الغزيرة المصحوبة بدويّ شديد للرعد أمسية هذا اليوم في العاصمة، ما استلزم تدخل مصالح الحماية المدنية التي نقلته على جناح السرعة لتلقي العلاج.

وعرفت عدّة مناطق من وسط شمال البلاد على غرار الجزائر العاصمة أمسية الإثنين تهاطل أمطار غزيرة في عاصفة رعدية مفاجئة.