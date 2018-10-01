المغرب سيستحوذ على الملكية الكاملة لأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وأوروبا

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الاثنين 1 اكتوبر، إن المغرب سيمدد عقودا لاستيراد الغاز من الجزائر، وسيستحوذ على الملكية الكاملة لخط أنابيب للغاز يربط الجزائر بأوروبا، في مؤشر على التعاون بين البلدين الجارين، بحسب ما نقلت رويترز.

جاء هذا خلال اجتماع قيطوني مع نظيره المغربي عزيز رباح في مراكش، على هامش مؤتمر عربي للطاقة، حيث قال قيطوني إن المزيد من الاجتماعات ستُعقد للاتفاق على شروط العقد.

وأبلغ الصحفيين بدون ذكر تفاصيل أنه تم مناقشة إمدادات الغاز والكهرباء.

وفي عام 2011، وقع المغرب عقدا مدته عشر سنوات مع شركة سوناطراك لاستيراد 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري الممتد إلى إسبانيا، وقال قيطوني إن المملكة ستستحوذ على ملكية خط الأنابيب في 2021.

وثارت الشكوك حول تجديد العقد بعد تسليم شحنات غاز بالمملكة في الآونة الأخيرة، وخطط المغرب لبناء مرفأ للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 4.5 مليار دولار في الجرف الأصفر.