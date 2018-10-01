كارتيرون يحذر لاعبيه من جابو وبوقلمونة وبكير وجحنيط

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب النادي الأهلي المصري، كافة لاعبيه من خطورة بعض العناصر في تشكيلة وفاق سطيف، تحسبا للمواجهة بين الناديين سهرة الثلاثاء، على ملعب “السلام”، شرق العاصمة القاهرة، في إطار ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وركز التقني الفرنسي، من خلال مشاهدته التشكيلة السطايفية عبر أشرطة فيديو في ثماني مباريات مختلفة بين المسابقة الإفريقية والرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، على الرباعي الذي يقوده عبد المؤمن جابو كصانع ألعاب والجناح الأيمن محمد بكير، إضافة إلى الحبيب بوقلمونة الذي يشغل منصب قلب الهجوم ومتوسط الميدان النشيط أكرم جحنيط، مشددًا على ضرورة الحذر من خطورتهم، باعتبارهم أكثر العناصر فاعلية لدى الوفاق في الآونة الأخيرة.

يشار أن تشكيلة وفاق سطيف كانت قد أجرت عشية الإثنين آخر حصة تدريبية لها على ملعب “السلام” في نفس توقيت المباراة التاسعة بتوقيت مصر، الثامنة بالتوقيت المحلي.

كما حذر الفرنسي أيضا كافة لاعبيه من التفريط فى الفرص أمام منافس عنيد يحسن التفاوض جيدا خارج الديار، داعيا إياهم إلى ضرورة التركيز في كل أطوار المباراة وتجنب النرفزة، خاصة وأن طبيعة المباراة تحمل الكثير من “الحساسية”، على حد قول المدرب الأسبق لـ”تي بي مازيمبي” الكونغولي.

وفي سياق آخر، قرر مدرب الأهلي، الفرنسي كارتيرون، إشراك تشكيلة مغايرة لتلك التي واجه بها نادي النجمة اللبناني الخميس الفارط في البطولة العربية للأندية، من خلال الاعتماد على المهاجم المغربي وليد ازراو بديلا لمحسن صلاح، إضافة إلى إعادة أحمد فتحي إلى خط الوسط وأيمن أشرف في الدفاع، علما أن الطاقم الفني استقر على إقحام الحارس الدولي محمد الشناوي رغم تعرضه لإصابة في أصابعه في الحصة التدريبية التي جرت الأحد.