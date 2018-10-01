"تطويب رسمي لرهبان تيبحيرين شهر ديسمبر"

صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الإثنين، أن الجزائر تجاوزت مرحلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه، إلى مرحلة الوقاية الفكرية والروحية منه. معتبرا تجربة الجزائر في هذا المجال رائدة وجعلت منها وجهة دولية وعربية للاستفادة من تجربتها في مواجهة واقتلاع هذه الآفة، وأعلن عن مراسيم تطويب رهبان تيبحيرين شهر ديسمبر المقبل بحضور ممثلي "الفاتيكان".

وكشف عيسى "التجربة الجزائرية جعلتها مقصد دول عظمى تريد الاستفادة منها، على غرار ألمانيا وإيطاليا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنّت التجربة الجزائرية في هذا المجال" والدليل على ذلك، كما قال، زيارة منسق كاتب الدولة الأمريكية المكلف بمكافحة الإرهاب للجزائر من أجل وضع إطار عملي في هذا الخصوص". بالموازاة مع "توقيع السلطات الفرنسية اتفاقية تعاون تم على إثرها تسخير13 جامعة فرنسية ينشط فيها 170 إمام جزائري يعملون على نشر الوسطية والاعتدال" و"يعملون على خدمة الجالية الجزائرية بفرنسا وخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه".

وأبرز الوزير محمد عيسى، خلال نزوله، أمس، ضيفا على حصة فوروم الإذاعة "مساعي الجزائر في تخليد تضحيات الرجال والمخلصين لهذا الوطن منهم الأئمة ضحايا الإرهاب الذين ضحوا بأنفسهم وعددهم 114 إماما تم اغتيالهم لأنهم رفضوا الإرهاب، وسيتم تكريمهم بمناسبة المولد النبوي الشريف". ولم تغفل الدولة، حسب الوزير، شهداء محنة الإرهاب من الديانة المسيحية، إذ كشف عن موافقة رسمية لرئيس الجمهورية تطويب 19 راهبا أزهق أرواحهم الإرهاب الهمجي، ومن بين هؤلاء رهبان تيبحيرين الدين سيحظون بتطويب رسمي بالجزائر، بحضور ممثل عن الفاتيكان الرجل الثاني الكاردينال "ديشون" كممثل للفاتيكان، يوم 8 ديسمبر القادم داخل كنيسة وهران.

وكشف عيسى عن مكاسب جديدة للقطاع، بتخرج أول دفعة هذه السنة من الأئمة تخصص "إمامة وإرشاد" في إطار الاتفاقية التي أبرمتها وزارته مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتمتع الأئمة بموجبها بمستوى جامعي يسمح لهم بالتدرّج إلى المستويات العليا الجامعية الأخرى.

وتحدّث الوزير عن فتح وشيك لمجال الاستثمار في الأملاك الوقفية الوطنية وتثمينها بعد سلسلة من مساعي الوزارة إلى استرجاعها، وستكون متاحة أمام رجال المال والصناعيين والمستثمرين الجزائريين، وقد تفتح أيضا للاستثمار العربي والأجنبي في إطار القواعد القانونية الجزائرية الخواص، وهو ما سيساهم في إنعاش الفضاء الوقفي.