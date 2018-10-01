فيديو: الأرصاد الجويّة تحذّر من أمطار رعدية معتبرة بداية من هذا المساء

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجويّة من سقوط أمطار رعدية معتبرة بداية من هذا المساء وإلى غاية صبيحة غد الثلاثاء، وأعلن الديوان أن الولايات المعنية بالتحذير (من الدرجة الثانية) هي تلمسان، بومرداس، البيّض، النعامة، بجاية، تيزوي وزو، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، عنابة، الطارف، سطيف، قالمة، سوق أهراس، ميلة، مؤكّدًا أن العاصمة والبلدية ستشهدان أمطارًا رعدية معتبرة ولكن بدرجة أقل من الولايات السابقة.