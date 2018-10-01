الصحافة المصرية تعتبر زغبة صاحب الفضل في بلوغ الوفاق المربع الذهبي

قالت الصحافة المصرية، إن الحارس مصطفى زغبة، يعد ركيزة ونقطة قوة وفاق سطيف في مواجهة الأهلي، المقررة سهرة الثلاثاء في البطولة الإفريقية، معتبرة أنه صاحب الفضل في بلوغ “الكحلة” للمربع الذهبي من رابطة أبطال إفريقيا..

بعد الوجه “البطولي” الذي ظهر به الحارس السابق لاتحاد الحراش في المواجهة الإفريقية الأخيرة أمام الوداد البيضاوي على مركب “محمد الخامس” قبل 10 أيام، في إياب ربع نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا، مؤكدة أنه قاد فريقه لاقتناص تعادل ثمين في الأراضي المغربية، سمح للوفاق بالتأهل إلى اللقاء نصف النهائي، بعد ما أجهض كل فرص زملاء جيبور في الوصول إلى شباكه التي حافظ على عذريتها في ذلك الموعد، حيث فرض الحارس نفسه نجما للمباراة، مشيرة في ذات الوقت أن زغبة تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خلال تلك المباراة، كما سلط موقع “يلا كورة” الضوء على مشاركات الحارس السطايفي في المنافسة القارية، وقال إنه شارك في تسع مباريات، استطاع من خلالها أن يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مناسبات.

وفي سياق متصل، قال ذات الموقع، إن لاعبي وفاق سطيف تحدوهم إرادة فولاذية لتكرار سيناريو 1988 و2014 ومن ثم التتويج بالتاج القاري، وهو ما سيؤزم من مأمورية ممثل الكرة المصرية الذي سيصطدم بمنافس قوي يختلف تماما عن حوريا كوناكري الغيني الذي قهره الأهلي برباعية نظيفة في الدور السابق.