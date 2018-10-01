السكنات الريفية ببلدية شطايبي ستكون جاهزة خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة

أشرفت أشغال تهيئة الواجهة البحرية لبلدية شطايبي على الانتهاء بعد أن وصلت نسبة الأشغال بها 90 بالمائة مثلما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية شطايبي بحيث ستكون جاهزة لإستقبال السياح في أبهى حلة خلال موسم الاصطياف القادم وبخصوص القرية السياحية فقد كشف عن تأخر في وتيرة الأشغال بها ،وفيما يخص السكن الريفي الذي يعتبر المطلب الأول لسكان البلدية فقد أكد أنه خلال الثلاثي الأول من السنة الجديدة فإن أشغال التهيئة ستكون مكتملة بكل المناطق التي استفاد بها المواطنون من السكن الريفي سواء بالزقع، العزلة، الزاوية، قدواش حيث سيتم تهيئة الإنارة العمومية قنوات الصرف الصحي وقنوات المياه خلال الثلاثي الأول على أكثر تقدير وهو الأمر الذي سيريح المواطنين الذين عانوا لسنوات من أجل الحصول على سكن لائق يخرجهم من حياة الغبن التي يتخبطون فيها ،في السياق ذاته تبقى معضلة السكن الريفي من أكبر التحديات التي لم يتم رفعها بعد،ما جعل المواطنين يطالبون بأدنى حد من التنمية التي لم تعرفها بلدية شطايبي على مر سنوات، ليبقى الجمود التنموي السيد في هذه البلدية التي تستحوذ على مساحات عقارية مهولة من شأنها تغيير الواقع الأليم للسكان جذريا، من خلال التفكير منطقيا بتوزيع ميزانية تنمية البلديات التي غالبا ما تستحوذ عليها كبريات البلديات، في الوقت الذي يتم فيه التهميش بشكل كبير لباقي البلديات ، على غرار بلديات التريعات، شطايبي، سرايدي التي لم تنل بعد حقها من اهتمامات المسؤولين .