محلات تجارية تطالها عمليات توسعة بطرق منافية للقانون

على الرغم من التعليمات الصارمة الصادرة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والقاضية بمنع استغلال الأرصفة من قبل التجار غير أن تلك التوصيات ذهبت أدراج الرياح في وقت لازمت فيه الجهات المسؤولة الصمت عن مثل هذه التجاوزات فبعد أن كانت الأرصفة تعدّ حقا من حقوق المواطنين في وقت مضى إلا أنها صارت اليوم تحت قبضة التجار وأصحاب المحلات ببعض أحياء بلديات عنابة أين كشر هؤلاء عن أنيابهم واستولوا عنها بشكل عشوائي متخذين منها فضاء لإشهار سلعهم دون إعارتهم أدنى مبالاة للقوانين المعمول بها التي تمنع مثل هذه الممارسات غير القانونية كونها تخل بالنظام العام وتساهم في إعاقة حركة الراجلين المتسائلين بدورهم عن دور السلطات المحلية لولاية عنابة في هذا الأمر الذي ازداد سوءا خلال الآونة الأخيرة دون اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق من داسوا على القوانين وتربعوا على عرشها علما وأن استفحال ظاهرة احتلال الأرصفة قد ساهم في خلق موجة استياء شديدة داخل نفوس المارة الذين ضاقت عليهم الأرصفة وحالت دون تنقلهم بسلام وأمان مما جعلهم يتخذون من الطرقات سبيلا لهم ويزاحمون السيارات للوصول إلى وجهاتهم في صورة تقشعر لها الأبدان عما آلت إليه أوضاع البعض من شوارع بلديات عنابة، هذا وفي ذات السياق فقد قامت «آخر ساعة» بجولة ميدانية قادتها إلى أبرز النقاط المعروفة باستفحال هذه الظاهرة السلبية على غرار أحياء بلدية برحال والشرفة إضافة إلى كل من واد العنب والتريعات وإلى جانب عدة شوارع متواجدة على مستوى بلدية البوني وسيدي عمار، حيث وجدنا هذه الأخيرة تعجّ في بحر من الفوضى بسبب الخروقات التي طالتها من قبل الكثير من أصحاب المحلات التجارية الذين باتوا يعمدون إحتلال الأرصفة المخصصة لعبور المارة، محولين إياها إلى ملكية خاصة بهم ولتكون امتدادا لمحلاتهم ومكانا إضافيا لعرض سلعهم، مما شكّل إزعاجا كبيرا لدى المواطنين خاصة وأنها أضحت تعرقل حركة سيرهم وتضطرهم في الكثير من الأحيان إلى المشي بجانب الطريق المخصص للسيارات ما بات يعرض حياتهم إلى جملة من المخاطر زيادة إلى تشويهها للمنظر الجمالي للأحياء، علما وأن الأمر يأتي تزامنا مع تشديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تطبيق القوانين الواضحة في هذا الإطار والتي تمنع استغلال الأماكن المندرجة ضمن الخانة المتعلقة بالمنفعة العامة واستغلالها بطريقة عشوائية لأغراض خاصة وشخصية، هذا ومن جهة ثانية فقد لفت انتباهنا خلال جولتنا الإستطلاعية غيابا تاما للوعي وعدم معرفة أن استغلال الأرصفة يعد مخالفا للقانون في أوساط العديد من أصحاب المحلات على اختلاف أنواعها بينما اندهشنا حين صارحنا مجموعة من هؤلاء بأنهم يعرفون تماما القوانين المعمول بها ويتعمدون استيلاء أجزاء من الأرصفة لجعلها امتدادا لواجهاتهم، منتهزين بدورهم فرصة انعدام الرقابة للقيام بعملية توسعة لمحلاتهم بطرق منافية للقوانين دون إعارتهم أي اكتراث يذكر للسلطات المعنية التي تنتهج بدورها سياسة اللامبالاة.