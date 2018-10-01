المستفيدون من الحصة الأخيرة من برنامج 1073 مسكنا عدل يقيمون حفلا كبيرا

نظم المستفيدون من الحصة الأخيرة من برنامج 1073 مسكن في صيغة عدل بحي بوخضرة 3 ببلدية البوني حفلا كبيرا حيث استعملوا الألعاب النارية و»الفيميجان» بمناسبة تسليمهم سكناتهم التي انتظروها منذ سنة 2006 حيث مرت 12 سنة كاملة من الانتظار، وتسلم الحصة الأخيرة 269 ساكنا حيث سيقيمون في مداخل العمارات من المدخل 29 إلى المدخل 38، ومن كثرة الانتظار فضل السكان تسمية حيهم بـ «مسك الليل» لأنه بعد سنوات من الصبر تحصلوا على سكناتهم وكانت الخاتمة مسك .