نقص كبير في عدد سيارات الأجرة بين الحجار وسيدي عمار

يعرف خط سيدي عمار الحجار نقصا في عدد سيارات الأجرة الجماعية ما جعل المسافرين عبر هذا الخط يشتكون ويطالبون بتوفير سيارات الأجرة لضمان خدمة النقل في جميع الأوقات. يشتكي المواطنون المتنقلون عبر خط سيارات الأجرة الرابط بين الحجار وسيدي عمار من نقص في عدد سيارات الأجرة والتي لا تتجاوز 4 سيارات ما يجعلهم ينتظرون مدة زمنية طويلة في المحطتين من أجل الظفر بمكان في سيارة الأجرة الجماعية للتنقل بين المدينتين فعلى الرغم من أن المسافة قريبة والسعر مدروس يرضي المسافر وأصحاب السيارات الصفراء إلا أن خدمة النقل تكاد تكون منعدمة وهو ما دفع بالمواطنين إلى التساؤل عن سبب عزوف سائقي السيارات الصفراء عن العمل في هذا الخط معبرين في ذات الوقت عن تذمرهم واستياءهم ولتسليط الضوء حول الموضوع إتصلنا بالأمين الولائي لفرع سيارات الأجرة لولاية عنابة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين للاستفسار عن هذا النقص في سيارات الأجرة الجماعية بخط سيدي عمار الحجار أين اعترف هذا الأخير بوجود عدد قليل يعمل بهذا الخط لا يتجاوز عددهم 4 سيارات على الرغم من أن الخط به من المفروض أن يكون 15 سيارة أجرة ويرجع سبب هذا النقص إلى صغر مساحة موقف السيارات التي تتوسط الحافلات الصغيرة بمحطة الحجار هذا وقال ذات المتحدث أن خط الشعيبة الحجار تعمل به 18 سيارة أجرة حيث لا يعرف الخط تذبذبا في توفير خدمات النقل. من جهة أخرى أشار الأمين الولائي لفرع سيارات الأجرة بعنابة أنهم إختاروا أماكن لإنجاز محطات سيارات أجرة جماعية بالمدينة الجديدة ذراع الريش وذلك لتوفير النقل للمواطنين بين مدينة عنابة ومدينة ذراع الريش خاصة وأن المرحلين إلى المدينة الجديدة هم من قاطني بلدية عنابة.