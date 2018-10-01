ما يقارب 50 بالمئة من الفلاحين سددوا اشتراكات كاسنوس بعنابة

كشف مسؤول من وكالة كاسنوس عنابة أن ما يقارب 50 بالمئة من الفلاحين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بوكالة عنابة سددوا اشتراكاتهم السنوية فيما سيطبق القانون على الذين لم يسووا وضعيتهم بعد.حيث قال ذات المسؤول أن وكالة كاسنوس عنابة تحصي أكثر من 1900 فلاح منحرط لديهم، أين قام ما يقارب 50بالمئة منهم بتسوية وضعيتهم إتجاه الصندوق وتسديد اشتراكاتهم السنوية قبل انتهاء الآجال القانونية المحددة، هذا وقد أكد ذات المتحدث أن كل فلاح لم يسو وضعيته قبل انتهاء يوم 30سبتمبر ،يتعرض لعقوبات منها غرامات التأخير وغيرها، حيث ستطبق عليه الإجراءات القانونية اللازمة،خاصة وأن فئة الفلاحين هي الفئة الوحيدة المستثنية من دفع الاشتراكات السنوية قبل 30جوان،وذلك نظرا لطبيعة عملهم ومردوديته، وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء كاسنوس دعت جميع الفلاحين المنخرطين بالصندوق إلى دفع اشتراكاتهم السنوية قبل30 سبتمبر 2018 وذلك لتجنب زيادات التأخير والاستفادة من مختلف الامتيازات الممنوحة على غرار بطاقة الشفاء، التقاعد وغيرها،هذاوقد أخرت المديرية العامة بكاسنوس تسديد اشتراكات كاسنوس استثنائيا للفلاحين إلى غاية 30 سبتمبر من كل سنة من أجل جمع منتوجاتهم الفلاحية وبيعها حتى يتمكنوا من دفع الاشتراكات فيما يحدد تاريخ 30 جوان من كل سنة أخر أجل لمنخرطي الصندوق في مختلف النشاطات والتخصصات لدفع اشتراكاتهم أو أي منخرط لم يسو وضعيته يتعرض لعقوبات التأخير وغيرها من الإجراءات التي ينص عليها القانون.