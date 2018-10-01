هذه هي الفكرة التي اختارتها جماهير هذا النادي لاستقدام بونجاح

تُتابع جماهير نادي إتحاد جدة السعودي ضغوطاتها على إدارة الفريق لأجل إقناعها باستقدام الدولي الجزائري بغداد بونجاح نجم نحيث أقدمت على نشر "هاشتاغ" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في سبيل إيصال صوتها إلى إدارة "الإتي"، وجاء عنوانه على الشكل التالي: "السفاح بغداد بونجاح مطلبنا يا بوناصر"، في إشارة إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة، ثم تبعتها جماهير نادي الشباب في نشر "هاشتاغ" آخر، غير أن انتقاله إلى المملكة العربية ليس واردا جدا، سيما أن بونجاح يستهدف الالتحاق بإحدى الدوريات الأوروبية انطلاقا من جانفي المقبل، أي بعد نهاية مغامرته مع السد في رابطة أبطال آسيا.ادي السد القطري...