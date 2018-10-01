محاولة إعتداء على نائب بوحجة داخل البرلمان

تسير الأمور داخل المجلس الشعبي الوطني إلى التأزم بين نواب المجموعات البرلمانية التي قررت سحب الثقة من رئيسه السعيد بوحجة ووصلت حد الإعتداء الجسدي وتبادل الإتهامات بالخيانة.

وشهد المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين محاولة إعتداء بالضرب على نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد هلالي عن كتلة الأحرار الذي رفض الانصياع لأمر نواب جبهة التحرير الوطني بتجميد عمل المجلس.

وقام النائب هلال بتنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية المكسيكية بحضور سفير المكسيك، مما دفع رئيس المجموعة النيابية للأفلان معاذ بوشارب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف ونائب رئيس البرلمان الافريقي جمال بوراس للدخول في مشادات معه وصلت إلى حد اتهامه بالخيانة.

بالمقابل ألغى عبد الحميد سي عفيف عملية تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية بين الجزائر وزمبابوي في إطار القرار الذي اتخذته عدة مجموعات برلمانية تمثل أحزاب الموالاة بتجميد عمل المجلس الشعبي الوطني.