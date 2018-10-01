زوجة ترامب تزور إفريقيا في جولة إنسانية

تتنقل اليوم، زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، إلى إفريقيا حيث ستزور أربعة دول هي غانا، مالاوي، كينيا ومصر.

و قد قالت مديرة الإعلام في مكتب سيدة أمريكا الأولى، ستيفاني غريشام، إن جولة ميلانيا في إفريقيا ستكون عبارة زيارة دبلوماسية وإنسانية، ترتكز على حملة “بي بست” التي تعني بالعربية “كن أفضل” من أجل رفاهية الأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد صرح الأسبوع الماضي أن زوجته ستقوم بجولة كبيرة إلى إفريقيا بالقول: “”كلانا يحب إفريقيا. إفريقيا جميلة جدا، أجمل جزء من العالم من نواح عدة”، وقد جاء هذا بعد سلسلة من الجدل أثارها الأخير سابقا على خلفية تصريحاته المعادية للأفارقة، مما عزى بالبعض بوصفه بالعنصري.