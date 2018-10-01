انتخابات مجلس اخلاقيات الطب تفجر الخلاف بين مستخدمي الصحة العمومية والعمادة

هدّد رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية الياس مرابط، بجرّ عمادة الأطباء إلى القضاء في حال عدم إلغاءها لنص المادة 2 من النظام الداخلي للانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لعضوية عمادة الطب والصيدلة وطب الأسنان المنضوية تحت لواء المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب. وهي المادة التي يتّهم فيها مرابط عمادة الأطباء بمحاولة قطع الطريق على ممثلي الصحة العمومية لدخول فضاء العمادات، من خلال الزامهم بتحرير تعهدات شرفية بعدم ممارسة أي مهام نقابية في حال ترشحهم لتلك الانتخابات وهو ما اعتبره مرابط مساومة للنقابيين.

وأكد رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية الياس مرابط، في تصريح لـTSAعربي، بأن المجلس الوطني للنقابة أودع رسالة لدى وزارة الصحة مطالبا بتدخل الإدارة المركزية لتجميد هذا الاجراء المتّخذ من قبل العمادة، قبل الآجال المحدّدة للانتخابات يوم 15 نوفمبر القادم. في حين هدّدت النقابة برفع دعوة قضائية ضد المجلس الذي يراسه الدكتور بقاط بركاني محمد أمام الغرفة الإدارية الاستعجالية في حال لم تنجح الوزارة في رد العمادة عن هذا الاجراء الذي يصفه مرابط بغير القانون، باعتباره يتجاوز مضمون المرسوم التنفيذي رقم 276، في مادته الـ173 التي تحدد شروط الترشح و التي لا مجال فيها للاجتهاد ـ يؤكد ذات المتحدث ـ.

واعتبر مرابط بأن قيام أعضاء المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالمصادقة على القانون الداخلي الجديد تجاوزا لصلاحيات العمادة التي قال بانها “ليست جهة تشريعية”، وليست لها صلاحيات سن القوانين. فيما كشف رئيس النقابة عن دوافع العمادة في اتخاذ هذا الاجراء، و التي أكد بانها تهدف الى “قطع الطريق امام النقابيين من ممثلي القطاع العمومي لدخول العمادات “.

عمادة الأطباء ترد .. ليس من صلاحيات الوزارة التدخل

وفي رده على اتهامات نقابة مستخدمي الصحة العمومية، قال رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، بقاط بكاني في تصريحه لـTSAعربي، بانه ليس من صلاحيات وزارة الصحة التدخل في قرارات العمادة، الذي قال بأنها مؤسسة وطنية تخضع لقانون الصحة و اخلاقيات المهنة، و بالتالي فهي لا تخضع الا لأوامر مجلس الدولة.

فيما نفى محدثنا ان يكون أعضاء المجلس قد قاموا باي تشريع جديد، مؤكدا بان القانون ساري المفعول منذ عشر (10) سنوات بنفس الإجراءات والشروط ، التي تمنع دخول النقابيين الى العمادة، وذلك تجسيدا بمبدأ حياد العمادة والفصل بين الصلاحيات المهام التي تعنى بها العمادة. مؤكدا احترام هيئته للقوانين الذي يمنع على أي عضو ان يكون مسؤول في أي جهة نقابية لتفاديا لخلق أي صراعات نقابية او إدارية داخل العمادة التي تضطلع بمهام الدفاع عن مهنة الطب الجزائري للارتقاء به بعيدا عن الصراعات الدائرة بين القطاعي الصحة العمومي والخاص.