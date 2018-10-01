تحذيرات من السفر إلى النيجر ومالي عقب تسجيل 340 إصابة بالملاريا

حذّر الدكتور أخموك إلياس، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تمنراست، الجزائريين من السفر إلى بلدان إفريقية تعرف إنتشارًا لمرض الملاريا كالنيجر ومالي، مؤكدًا أن أغلب حالات الإصابة المسجلة في ولاية تمنراست هي مستوردة من خارج الوطن، ويتعين على المسافرين أخذ احتياطاتهم اللازمة.

وأكد الدكتور أخموك إلياس، في تصريح لـ” TSA عربي”، اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018، تسجيل أزيد من 340 إصابة بمرض الملاريا منذ مطلع العام الجاري، منها 250 حالة في شهر سبتمبر الفارط فقط، وهو رقم كبير يدعو للقلق، حسبه.

إلى ذلك، نبّه رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تمنراست، من السفر إلى هذه البلدان في الفترة الحالية التي تشهد تهاطل الأمطار وهو المناخ المناسب للتعرض للإصابة بالملاريا، مشددًا في السياق: ” أوجه ندائي للراغبين في السفر بتجنب هاته الفترة خصوصًا بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال”.

في حين أبرّز نفس المصدر أن” 90 بالمائة من حالات الإصابة بمرض الملاريا على المستوى الوطني تُسجل بولاية تمنراست، لكن لا علاقة لها بالمهاجرين غير الشرعيين كما يتم الترويج له وإنما هي حالات لأشخاص سافروا إلى المالي والنيجر على وجه الخصوص دون اتخاذهم التدابير الوقائية اللازمة”.

ويُضيف محدثنا قائلاً :” 65 بالمائة من حالات الإصابة بداء الملاريا مستوردة حيث تم التكفل بها في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لحسن الحظ” وهو ما يؤكد تحكم المصالح الطبية في احتواء المرض.

من جهته أكد إلياس أخموك، أن المصلحة الإستشفائية وفّرت جميع وسائل التكفل الصحي لتفادي تسجيل حالات محلية وذلك عن طريق وضع مخطط للقضاء على كل مسببات انتقال العدوى من مياه راكدة ومستنقعات في خطوة لمنع تكاثر الحشرة الناقلة لمرض الملاريا”.