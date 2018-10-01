النفط يبلغ أعلى مستوياته منذ 4 سنوات ويصل إلى 83.32 دولار

وكالات- صعد مزيج "برنت" العالمي اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 إثر مخاوف شح الإمداد قبل دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وارتفع خام القياس العالمي بواقع 16 سنتا إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 8:52 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو 4 سنوات عند 83.32 دولار، وزاد الخام الأمريكي الخفيف أربعة سنتات مسجلا 73.29 دولار للبرميل.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار، التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوردي النفط، قد تلحق الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.