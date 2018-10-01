غوارديولا يستدعي محرز لموقعة هوفنهايم

وضع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، اسم الدولي الجزائري، رياض محرز، ضمن قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهة هوفنهايم، لحساب دوري أبطال أوروبا.

ونشر نادي لمانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، القائمة الكاملة التي أعلن عنها، غوارديولا، والتي ضمت اسم رياض محرز.

ومن المنتظر أن يشرك المدرب الإسباني، لاعب الخضر في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، لرابطة أبطال أوروبا.

حيث يسعى بيب غوارديولا، لتعويض الخسارة التي تكبدها فريقه في مباراته الأولى من هذه المنافسة، أمام نادي ليون الفرنسي 2-1.

يذكر أن هذه المواجهة المرتقبة غذا الثلاثاء، ستلعب بألمانيا، على ملعب نادي هوفنهايم “راين نيكار أرينا”.