فرار نحو مليوني فنزويلي من بلادهم

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن نحو مليوني شخص فروا من فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية واقتصادية خانقة منذ العام 2015، ودعت الى تحرك "غير سياسي" لمواجهة التدفق الكبير للاجئين.

وقال المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين في جنيف، إن "نحو خمسة آلاف شخص يغادرون فنزويلا الآن يوميا - في أكبر حركة سكان في أميركا اللاتينية في التاريخ الحديث".

وتابع أنّ تبني "نهج غير سياسي وإنساني يعد أساسيا لمساعدة الدول في استقبال الأعداد المتزايدة منهم (المهاجرون)".

واستنادا إلى بيانات حكومية، قال الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين ويليام سبيندلر لوكالة فرانس برس إن 1.9 مليون شخص غادروا البلاد منذ العام 2015 وهو ما يمثل زيادة عن الرقم السابق البالغ 1.6 مليون شخص.

ويعيش 2.6 مليون فنزويلي الآن في الخارج، بحسب المفوضية الأممية.

والأسبوع الماضي، دعت كولومبيا، التي استقبلت أكثر من مليون مهاجر فنزوليي، إلى تحرك إقليمي لمواجهة هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها تكلفها نحو 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 1.5 مليار دولار.

ويعاني السكان في فنزويلا من نقص في المواد الأساسية خصوصا الأدوية والمنتجات الغذائية، فيما تواجه الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه والنقل تقريبا شللا تاما.

وفرضت الولايات المتحدة عددا من العقوبات على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بسبب قمعها للمعارضة وتضييقها الخناق على الحقوق المدنية.