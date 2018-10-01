الأفلان والأرندي متمسكون بتجميد هياكل المجلس الشعبي الوطني

أكد مصدر رسمي لـ “النهار” من داخل قاعة الإجتماع المغلق، الذي يعقده الأمين العام لحزب الأفلان ولد عباس، ونواب البرلمان التابعين للحزب، أن قرار تجميد هياكل البرلمان لا جعة فيه.

وكشف ذات المصدر، أن ولد عباس أكد خلال الإجتماع أن قرار التجميد المتخذ لن يتم التراجع عنه.

وكان ولد عباس قد اجتمع بمقر الحزب، بكل من نواب رئيس بوحجة تابعين للأفلان و رؤساء اللجان وأعضاء المكتب السياسي من النواب ورئيس الكتلة البرلمانية، من اجل دراسة آخر مستجدات قضية بوحجة.

وفي المقابل، كشف مصدر رسمي من داخل الكتلة البرلمانية للأرندي، أنهم متمسكون بعريضة سحب الثقة من بوحجة وتجميد هياكل الغرفة السفلى للبرلمان.

وكان رؤساء 5 كتل برلمانية، قد اجتمعوا أمس الاحد بالسعيد بوحجة حيث سلموا له عريضة موقعة من قبل النواب لسحب الثقة منه.