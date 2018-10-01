الكاف تدعم البورندية انسيكيرا في انتخابات اللجان الأولمبية الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاف، مساندته للبورندية ليديا انسيكيرا، رئيسة اللجنة الأولمبية ببورندي وعضوة مجلس الفيفا في انتخابات رئاسة اللجان الأولمبية الإفريقية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل في طوكيو باليابان.

ودعا رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي، أحمد أحمد، إلى دعم المترشحة البورندية ليديا انسيكيرا في انتخابات رئاسة اللجان الأولمبية الإفريقية لخلافة الإفواري لسانا بالونفو، الذي تسبب نزاعه القانوني مع غريمه رئيس الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى الكاميروني حمد كالكابا مالبوم إلى تعليق رئاسته لهذه الهيئة وتعيين الجزائري مصطفى بيراف رئيسا مؤقتا وهو يدير زمام هذه الهيئة منذ حوالي عام.

ويكون بيراف الذي يملك طموحا كبيرا لدخول سباق رئاسة اللجان الأولمبية الإفريقية لعلاقاته المتميزة في القارة السمراء، فضلا عن تجربته في التسيير داخل هذه الهيئة التي يتواجد فيها منذ زمن حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس السابق بالونفو قبل تعيينه مؤقتا في مكانه، ضيع دعم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي سوف يدعم رسميا المترشحة البورندية بعد أن أعلن أحمد أحمد في البيان الختامي للجمعية العمومية غير العادية الـ12 للكاف في شرم الشيخ يوم الأحد الماضي دعم ليديا انسيكيرا.