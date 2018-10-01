زيدان يلتقي إدارة اليونايتد

قال راديو "مونت كارلو"، أن وصول زيدان لغرفة خلع ملابس "أولد ترافورد"، بات مُجرد مسألة وقت، وذلك على اعتبار أنه التقى ببعض من مسؤولي الفريق الإنجلتري ، واتفق معهم على كافة التفاصيل، بما فيها الأمور المتعلقة براتبه السنوي والصفقات التي يحتاجها الفريق في المرحلة القادمة.

وأوضح المصدر، أن إدارة اليونايتد تنظر إلى "زيزو" على أنه الاختيار المثالي للفريق في الوقت الراهن، لشخصيته القيادية، التي تُساعده على احتواء النجوم الكبار ، بعد تزايد خلافات مورينيو مع اللاعبين الكبار، في مقدمتهم بول بوغبا.