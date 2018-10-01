توقيف شخصين روجا أوراقا نقدية مزورة ببجاية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة إغيل علي التابعة لأمن ولاية بجاية من القبض على شخصين تورطا في قضيتين منفصلتين الأولى تتعلق بطرح أوراق نقدية مزورة للتداول والثانية تتعلق بحيازة بندقية صيد (محشوشة) وصناعة ذخيرة دون رخصة.

تفاصيل القضية تعود إلى تسجيل شكوى صاحب أحد المحلات التجارية المخصص لبيع وتصليح الهواتف النقالة على مستوى مدينة إغيل علي ضد مجهول لأجل قضية طرح ورقة نقدية مزورة للتداول من فئة 2000 دج تعرض لها محله التجاري، حيث صرح بأن أحد الأشخاص يجهل هويته تقدم إلى المحل وقام بتعبئة رصيد شريحته بمبلغ 2000 دج، وكانت تبدو عليه علامات الاضطراب والسرعة وفي المساء عند تفقده صندوق النقود اكتشف أن الورقة النقدية مشكوك في صحتها، عندها أدرك أنه تعرض لعملية احتيال، عناصر الضبطية القضائية لأمن الدائرة فور تلقيهم الشكوى باشروا إجراءات البحث والتحري عن الفاعل باستعمال الوسائل التقنية الحديثة لتثمر العملية عن تحديد هويته والقبض عليه، وبعد مباشرة عملية تفتيش مسكنه تم العثور على بندقية صيد تقليدية الصنع ملك لوالد المشتبه فيه بالإضافة إلى ذخيرة حية معبأة وأخرى فارغة حيث لا يحوز المعني أي رخصة، ويتعلق الأمر بالمدعوين “ش. ي” 27 سنة، المقيم بأقبو، و”ش. ب “، 61 سنة، المقيم بنفس العنوان.

وقد أنجز ملفان جزائيان منفصلان في حق المشتبه فيهما لأجل قضية طرح أوراق نقدية مزورة للتداول بالنسبة للأول، وقضية حيازة بندقية صيد وصناعة ذخيرة حربية دون رخصة بالنسبة للمتهم الثاني، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.