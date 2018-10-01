الحائز على جائزة نوبل في الادب الصيني مو يان ضيف سيلا 2018

يحل لحائز على جائزة نوبل للآداب 2012 الروائي الصيني مو يان Mo Yan، في الجزائر، للمشاركة في معرض الكتاب.

وقالت وزارة الثقافة في تغريدة لها “سيشهد معرض الجزائر الدولي للكتاب (SILA) هذه السنة حدثا ثقافيا متميزا يتمثّل في حضور ومشاركة الحائز على جائزة نوبل للآداب 2012 الروائي الصيني مو يان Mo Yan، ضمن الوفد الثقافي الصيني الذي يتجاوز عدده 150 عضوا، كون الصين ضيف شرف الطبعة 23”.

كما سيلقي مو يان محاضرة في الصالون، ويحظى بتكريم خاص.

ويشارك ما يقرب من ألف ناشر جزائري وأجنبي من 47 دولة في معرض الكتاب، بين 29 أكتوبر و10 نوفمبر في قصر المعارض، عن طريق 970 دار نشر، منها 271 دار نشر جزئرية.