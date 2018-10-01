اجتماع مرتقب بين ولد عباس ونواب الأفلان بالبرلمان لدراسة آخر التطورات في قضية بوحجة

من المنتظر أن يجتمع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بنواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين بعد الظهيرة.

ويأتي هذا الإجتماع المرتقب لدراسة أخر التطورات في قضية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.

النواب المعنيون بالإجتماع هم نواب رئيس بوحجة تابعين للأفلان و رؤساء اللجان وأعضاء المكتب السياسي من النواب ورئيس الكتلة البرلمانية.

وكان رؤساء الكتل البرلمانية، أمس الأحد قد اجتمعوا ببوحجة في مكتبه، وقدموا له عريضة الإمضاءات لسحب الثقة منه وطالبوه بالإستقالة.

وفي المقابل اكد معاذ بوشارب، رئيس كتلة الأفلان، أن بوحجة سيقدم استقالته خلال 24 ساعة المقبلة، أو 36 ساعة كأقصى تقدير.