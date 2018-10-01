انشاء رابع ملحقة لمعهد باستور بورقلة

يعتزم معهد باستور، إنشاء ملحقة رابعة له في ولاية ورقلة في الأيام القادمة، بهدف تدعيم تواجده بولايات الوطن.

ومن شأن هذه المبادرة وضع حد للعديد من المشاكل والمعاناة التي يتكبدها سكان ولايات الجنوب جراء التسممات العقربية و جمع المصلات، و كذا إقامة التحاليل و توفير اللقاحات دون عناء التنقل إلى العاصمة وولايات الشمال.

في هذا الخصوص، أكد مدير معهد باستور البروفيسور زبير حراث، أن هذه المبادرة من بين الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لتعليمات وزير الصحة، و كذا طلبا من مديرية الصحة لولاية ورقلة، و استجابة لبعض الجمعيات التي تنشط بالولاية بإنجاز ملحقة لمعهد باستور.

و أضاف أن هذه الملحقة تعمل في المنطقة بشكل نموذجي للتكفل بالتسمم العقربي في ميدان البحث العلمي، و كذلك في عدة ميادين من بينها الوقاية من التسمم العقربي خاصة التنسيق في عملية جمع العقارب و استئصال السم منها لإنتاج اللقاح المضاد للتسمم.

وقال إنه سيتم التنسيق بين لجنة فرق بحث مشتركة بين جامعة قاصدي مرباح بورقلة و جامعة باب الزوار و معهد باستور، للتكفل بالجانب العلمي لهذه الآفة "التسمم العقربي"، آملا أن تكون هناك اتصالات مع السلطات المعنية بورقلة لتجهيز المركز ومده بالدعم اللازم.