مقري: قضية بوحجة دليل على تحلل الدولة

علق رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على قضية تحرك نواب الموالاة لإرغام رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة على الاستقالة.

وقال مقري في منشور له على الفايسبوك "رئيس مجلس من الموالاة تسحب منه الثقة من نواب الموالاة وكأنه رئيس بلدية من حزب معارض، والسبب المباشر المعلن المتمثل في إقالة أمينه العام بسيط لا وزن له بالنظر للأزمة التي أحدثها، وصورة المؤسسات التي خدشت".

وأضاف مقري "إنها أمارة من أمارات تحلل الدولة.... ولكن ماذا بقي من الدولة الجزائرية غير هذا؟".