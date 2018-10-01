شاشة عملاقة بملعب سطيف لمتابعة مباراة الأهلي

سيتم تخصيص شاشة عملاقة بملعب الثامن ماي 1945 بولاية سطيف لمتابعة اللقاء الذي سيجمع الأهلي المصري بوفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الثلاثاء.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة لولاية سطيف أنه "لتمكين الجمهور السطايفي العريض من متابعة فريقهم في هذا اللقاء الهام، اتخذت مديرية الشباب والرياضة وديوان مؤسسات الشباب عدة إجراءات تتمثل في نقل المباراة عبر شاشة عملاقة بملعب الثامن ماي 1945، إضافة إلى نقل المباراة عبر مؤسسات الشباب بتراب الولاية تسمح لعشاق الوفاق من متابعة الفريق في أجواء رياضية مريحة".