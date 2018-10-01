كريم مولاي لإحدى القنوات التلفزيونية...أنا عميل وأعمل مع من يدفع أكثر

في حديث تلفزيوني لقي انتشارا واسعا عبر مختلف الوسائط و المواقع الإلكترونية للناشط السياسي و عون المخابرات الجزائرية السابق كريم مولاي ، اعتبر الأخير نفسه عميلا لمن يدفع أكثر و قال صراحة أنه يتعامل مع أجهزة استخبارات دولية لأجل الريع و المال مؤكدا أنه يتقاضى أموالا كبيرة من تعاملاته الاستخباراتية سواء العربية أو الغربية و حتى الإسرائيلية .

مولاي الذي يعتبر صاحب الصفحة السوداء أو كما يسميه البعض الفضيحة ، ينشر في كل وقت ما يسميه الفضائح في كل القطاعات، بدءا من رجالات الدولة كالوزراء و المدراء و أعوان الرئيس و حتى رئيس الجمهورية نفسه ، كما ينشر بعض الأخبار و المنشورات أحيانا يرفقها ببعض الوثائق تسيء لبعض رجالات المال و الأعمال و السياسة و الثقافة و كل القطاعات .

بل و تعدى حدود الجزائر إذ أنه ينشر كل ما يراه في خانة الفساد و الفضيحة .

و حسب بعض المحللين السياسيين الذين أكدوا، أن ما يتم نشره في مختلف المواقع و مواقع التواصل الاجتماعي، أهمها الفايسبوك تعتبر مساسا بأمن الدولة على من ينشر من مسؤوليته كاملة ، و يضيف بعضهم أنه و في ظل التقدم الكبير الذي عرفه العالم الإلكتروني يبقى أن نلقي علامات الاستفهام حول من هو أو هم مصدر كريم مولاي و مدونون آخرون داخل دواليب السلطة و أجهزة النظام الجزائري، هذا الأمر الذي أصبح اليوم يهدد مصداقية أعوان و إطارات المنظومة الإدارية كاملة.

ليبقى أن تتخذ السلطات المعنية مرفوقة بجهاز الأمن الجزائري تحرياتها حول مصادر ما يتم تداوله سواء في صفحة كريم مولاي أو أمير ديزاد و آخرون.