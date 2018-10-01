كريم مولاي لإحدى القنوات التلفزيونية...أنا عميل وأعمل مع من يدفع أكثر

كريم مولاي لإحدى القنوات التلفزيونية...أنا عميل وأعمل مع من يدفع أكثر

في حديث تلفزيوني لقي انتشارا واسعا عبر مختلف الوسائط و المواقع الإلكترونية للناشط السياسي و عون المخابرات الجزائرية السابق كريم مولاي ، اعتبر الأخير نفسه عميلا لمن يدفع أكثر و قال صراحة أنه يتعامل مع أجهزة استخبارات دولية لأجل الريع و المال مؤكدا أنه يتقاضى أموالا كبيرة من تعاملاته الاستخباراتية سواء العربية أو الغربية و حتى الإسرائيلية .

مولاي الذي يعتبر صاحب الصفحة السوداء أو كما يسميه البعض الفضيحة ، ينشر في كل وقت ما يسميه الفضائح في كل القطاعات، بدءا من رجالات الدولة كالوزراء و المدراء و أعوان الرئيس و حتى رئيس الجمهورية نفسه ، كما ينشر بعض الأخبار و المنشورات أحيانا يرفقها ببعض الوثائق تسيء لبعض رجالات المال و الأعمال و السياسة و الثقافة و كل القطاعات .

بل و تعدى حدود الجزائر إذ أنه ينشر كل ما يراه في خانة الفساد و الفضيحة .

و حسب بعض المحللين السياسيين الذين أكدوا، أن ما يتم نشره في مختلف المواقع و مواقع التواصل الاجتماعي، أهمها الفايسبوك تعتبر مساسا بأمن الدولة على من ينشر من مسؤوليته كاملة ، و يضيف بعضهم أنه و في ظل التقدم الكبير الذي عرفه العالم الإلكتروني يبقى أن نلقي علامات الاستفهام حول من هو أو هم مصدر كريم مولاي و مدونون آخرون داخل دواليب السلطة و أجهزة النظام الجزائري، هذا الأمر الذي أصبح اليوم يهدد مصداقية أعوان و إطارات المنظومة الإدارية كاملة.

ليبقى أن تتخذ السلطات المعنية مرفوقة بجهاز الأمن الجزائري تحرياتها حول مصادر ما يتم تداوله سواء في صفحة كريم مولاي أو أمير ديزاد و آخرون.

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