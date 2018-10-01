"لا يوجد إيعاز من الرئاسة لتنحيتي"

يرى السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الحراك الذي يقوم به النواب لدفعه إلى الاستقالة غير شرعي، وينفي تماما أن يكون موجها من الرئاسة. ويوضح بوحجة، في حوار مع "الخبر"، أن المبررات التي تسوقها الأطراف التي تطالبه بمغادرة المنصب غير صحيحة ولها أغراض حاقدة. ويشير إلى أن ولاءه للرئيس لا يشكك فيه أحد، ويذهب حدّ اتهام شخصيات في الأفالان كانت محسوبة على رئيس الحكومة السابق علي بن فليس بالعمل ضده.هل تفكر في الاستقالة من منصبك بعد مطالبتك من الكتل البرلمانية للموالاة بذلك؟

هناك أمران لا ثالث لهما في هذا الموضوع، إما استقالة أو إقالة. الأسباب التي ذكرها الإخوة رؤساء الكتل في العريضة التي تقدموا بها من أجل دفعي إلى الاستقالة غير صحيحة ولها أغراض حاقدة. أنا لن أستقيل إلا إذا كانت لدي قناعة بأنني ارتكبت أخطاء، وهذا أمر يتعلق بإرادتي، أما الإقالة فيجب أن يكون مصدرها الجهات الفوقية وهذا ما لم يحدث لحد الآن.

هل تلقيت اتصالا من الرئاسة في هذا الموضوع؟

لا أريد إقحام الرئاسة في الموضوع. أنا أتحدث عن الجهات المخولة قانونا للاتصال بي إن كانت ترى ضرورة أن أغادر منصبي.

لكن يفترض أنك رئيس للمجلس الشعبي الوطني وهي هيئة سيادية مستقلة لا يجوز لباقي السلطات التدخل في عملها.. فكيف تقبل أن تتم إقالتك؟

نحن مرنون في هذه النقطة. كنت قد أصدرت بيانا وذكرت أن المجاهد السعيد بوحجة لا يرى مانعا في التداول على المسؤولية، شريطة أن تكون وفق إجراءات شرعية وقانونية. نحن في 2018 اليوم وتحكمنا دولة القانون. قوانين الجمهورية ينبغي ألا تداس.

يقولون إن إيعازا جاء من الرئاسة لسحب الثقة منك وتنحيتك من المنصب؟

لا يوجد إيعاز من الرئاسة. وهذا الحراك الذي يتم غير شرعي.

ماذا دار في الاجتماع بينك وبين رؤساء الكتل بالتفصيل؟

لما طلبت منهم أن يقدموا لي الأخطاء التي يعيبونها عليّ تفاجأت. فالتسيير الإداري الذي يتحدثون عنه ليس من اختصاص رئيس المجلس، والرقابة العامة هي من صلاحيات الأمين العام الذي أقلته. اتهموني أيضا بأنني لا أستقبل النواب، وأنا أؤكد أنه لا يوجد رئيس مجلس في العالم يستقبل النواب مثلي. اتهموني بالتوظيف العشوائي لكن في الواقع لم أوظف سوى 3 أشخاص فقط.

وبماذا خرجتهم بعد هذا الاجتماع؟

لقد طلبت منهم أن يسلموا لي قائمة النواب الموقعين للتحري في الأسماء والتوقيعات عند المجلس الدستوري، لكنهم رفضوا تسليمها، بل قاموا بتمزيق القائمة أمامي. إنها جريمة أن يتم الإمضاء مكان نائب، لذلك طلبت التثبت ولم يمكنوني من ذلك.

ما هو قرارك بعد انتهاء الاجتماع؟

عموما عدا رفضهم تسليمي قائمة الموقعين، كان الحوار والحديث مع الإخوة بناء. أنا كسياسي تركت الأمور للوقت، سآخذ وقتي ليومين أو 3 وبعد ذلك سيحدث الله أمرا.

إذا كان ثمة انسداد في عمل المجلس.. هل ستقدم على الاستقالة؟

لا يمكنني أن أتسبب في تعطيل مؤسسات الدولة، لكن لا أرضى أيضا أن يكون الانسداد على حسابي أيضا.

كيف ترد على اتهامات سوء التسيير؟

التسيير هو من اختصاص الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني وقد أقلته من منصبه، بينما هم يريدون عودته إلى المنصب. عندما التحقت بمنصبي، وجدت وضعا متعفنا، ولما أردنا تحسين الأوضاع رأيتم ما وقع.

هناك من يريد إلباسك التهمة بأن ولاءك لم يعد للرئيس. كيف ترد؟

أنا خطبي واضحة وكلها تؤيد الرئيس وسياساته. أذكر أنني كنت مع الرئيس منذ سنة 1999، وشاركت في الحركة التصحيحية التي انتصرت للرئيس. أعتقد أن عناصر كانت محسوبة في السابق على علي فليس هي من توجه اليوم هذه التهم ضدي.

لماذا يتم ذلك في اعتقادك؟

أؤكد لك أن بوحجة عنصر أساسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لما يمتلكه من شعبية في كل أرجاء الوطن. ليس لي طموح لأن أنافس على أي منصب. أنا فقط أداة فعالة في الاستحقاقات القادمة لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

مهما كان موقعك ستدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة؟

نعم أؤكد لك. مهما كان موقعي. سأكون ثابتا على هذا الموقف. يكفي أن الرئيس بوتفليقة وضع فيَّ ثقته وأوصلني لأن أكون رئيسا للمجلس الشعبي الوطني. سنكون ثابتين ومجندين في خدمته.

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