محمد عيسى: “الجزائر لطالما دافعت عن مبدأ لا علاقة للإسلام بالإرهاب”

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن الجزائر برئيسها لا طالما دافعت عن مبدأ “لا علاقة للإسلام بالإرهاب ولا علاقة للإرهاب بالإسلام”.

وقال محمد عيسى خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة اليوم الإثنين، ان الإسلام هو من يحارب الإرهاب والتطرف ويقوم بتعديل نمط حياة المجتمعات.

واعتبر ذات المتحدث أن الإرهاب مرتبط دائما بالقتل، والتفجير وانتهاك الأعراض ويدعو إلى التطرف.

و أضاف الوزير، أن هناك من يستغل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتأويلهما لمحاربة المسلمين وبني جلدتهم، وتبرير التطرف.

ليصبح بعدها متشائما ويقرأ القرآن بطريقة متشائمة ويفهم بعدها كما يريد، ويقدم على تفسير الايات القرىنية في القتال كما يحلو له لقتال من يخالفهK يضيف الوزير.