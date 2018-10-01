وزير المجاهدين يرد على بارنارد باجولي (فيديو)

رد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، رسميا، على السفير الفرنسي الاسبق برنارد باجولي، الذي أدلى بتصريحات عدائية للجزائر.

وقال زيتوني “كرأيي الخاص، من المستحيل أن يكون هذا الإنسان الذي كانت له مسؤوليات دبلوماسية أن ياتي في هذا الوقت بالذات ويقوم بتصريحات مغلوطة وكاذبة رغم انه من المفروض، رغم أنه يجب أن يتحلى بمبدأ التحفظ”، مفضلا بالرد بمثال جزائري شعبي “أنت تم تم وأنا نفهم”.

وفي رده على سؤال صحفي هل مقاصد باجولي بتصريحاته تتعلق بالرئاسيات، قال الوزير “هذا ما يظهر”.

وقال زيتوني إن الجزائر تزعج الغير بسبب تمكن أبناء من التحرير بدون مساعدة، وبسبب النجاح في مكافحة الارهاب دون مساعدة من أي بلد، مضيفا “لا ننتظر شيئا ممن يكنون الحقد والكراهية .. نحن نزعج لاننا حاربا الارهاب لوحدنا”، كما ينقل شهادة عن وزير سابق أن الجزائر اتصلت بكل الدول العربية من أجل المساعدة ولم تتلق أي مساعدة منهم.