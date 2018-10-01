إضراب شامل في كامل فلسطين المحتلة

عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الاثنين، احتجاجاً على قانون “الدولة القومية” الذي أقرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

ودعا زعماء “عرب إسرائيل” مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجاً على قانون “الدولة القومية” الذي أجيز حديثاً وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في “إسرائيل”.

وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تلبية لقرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل الخط الأخضر.

وقررت سلطة النقد تعليق العمل، الاثنين، في البنوك والمؤسسات كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق، الاثنين، بسبب الإضراب وقالت البورصة، أنها ستعود إلى عملها المعتاد، الثلاثاء.