حجار: تقلص في نسبة الطعون الخاصة بالطلبة الجامعيين

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن تقلص حجم طعون الطلبة ورغبات التوجيه على مستوى الجامعات ووصلت لــ 13 ألف طعن.

حيث كانت 100 ألف طعن في السنوات السابقة بخصوص عمليات التحويل الخاصة بالطلبة الجامعيين حيث إرتفعت نسبة الرضا لدى الطلبة على مستوى مؤسساتهم الجامعية.

وخلال جلسة إستماع بمجلس الأمة من طرف لجنة التربية الوطنية، كشف الوزير ،أن مصالح الوزارة قامت بفتح أرضية للماستر في الفترة مابين 28 الى غاية 30 جوان .

في حين تم فتح أرضية جديدة ما بين 7 و 15 سبتمبر بالنسبة للطلبة الذين لم يستلموا شهادة النجاح الخاصة بهم.