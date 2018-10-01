دول شمال إفريقيا تجهز ملف مشترك لمونديال 2030

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اجتماعا اليوم الأحد برئاسة وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي ورئيس المكتب التنفيذي، حيث أقيم الاجتماع في شرم الشيخ بعد انتهاء الجلسة العامة للمكتب التفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضور رؤساء اتحادات مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا.

وتضمن الاجتماع تبني فكرة إعداد ملف ثلاثي مشترك من دول شمال إفريقيا لتنظيم كأس العالم 2030، مع التأكيد على أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني المقترح للسلطات الحكومية في بلده، ثم إعلان الأمر بشكل رسمي في اجتماع المكتب التنفيذي خلال الجلسة القادمة .

كما وافق اتحاد شمال إفريقيا مبدئيا على الانتقال الحر لللاعبين ومعاملتهم معاملة اللاعب المحلي بين مختلف بلدان منطقة شمال إفريقيا، على أن يتخذ القرار النهائي بجزئياته التقنية والقانونية في جلسة تعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل.

آخر قرارات لاتحاد شمال إفريقيا كانت الموافقة على اتفاقية تعاون وتبادل حكام بين مختلف اتحادات شمال إفريقيا على أن يتم تأكيده في اجتماع أواخر شهر نوفمبر 2018.