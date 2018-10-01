أحزاب وسياسيون بشعار : “على قدر أهل الشيتة تأتي الغنائم”

: يقول كثيرون إن “الشيتة لا دين لها”، لكن في حقيقة الأمر أضحت معتقدا يجمع الكثير من المريدين والأتباع من سياسيين و مسؤولين بل حتى وزراء، فهذا المعتقد أصبح يجمع الباحثين عن البقاء في المنصب والطامحين في الظفر بمقعد في البرلمان أو مكان بين الشيوخ، أو كرسي من بين الكراسي التي لا يصل إليها إلا من له باع طويل في المدح والتطبيل.

وإن ظلت تلك الشيتة تمارس بالمجان طيلة 4 عهدات حان الوقت قبل حلول العهدة الخامسة أن يقبض المطبلون الثمن لأن الشيتة كما قالوا أصحبت اليوم بثمنها.

اعتاد الجزائريون مع كل انتخابات رئاسية مشاهدة ظاهرة التملق أو “الشيتة” كما يطلقون عليها، حيث ينشط المتملقون أو “الشياتون” في ممارسة طقوسهم بحثا عن المكاسب، وجني الأرباح والتي يبدوا انه طال انتظارها ولم تصل إلى يد بن حمو في موسم الحصاد الانتخابي. جاءت طقوس “الشيتة” هذه المرة مغايرة، فلا مجال بعد اليوم للحديث عن القناعات أو الدفاع عن أفكار وبرامج بل تحول إلى أسلوب أشبه بالمقايضة العلنية وهي الشيتة مقابل الغنيمة.

ويبدوا أن أصوات ونداءات الشياتين هذه المرة، جاءت رياحها بما تشتهي سفينة السلطة، فالرداءة التي بلغتها ورائحتها النتنة، أنست الجزائريين معاناتهم مع الكوليرا والفيضانات وسكنات عدل التي لم تنجز ومواعيد المستشفيات التي طال انتظارها، وتجاوزت في جرأتها واحترافيتها حتى ولد عباس الأمين العام للافلان الذي لم يعد حتى يقوى على إيجاد الكلمات المناسبة لمنافسة الإنزال القوي للشياتين.

وقد أعاب الإعلام والمدونون والرأي العام على قادة بعض الأحزاب السياسية رفعهم لوتيرة الشيتة عند اقتراب كل موعد انتخابي، والحقيقة أن هذه الشيتة لا تقتصر على قادة الأحزاب والسياسيين بل سبقهم في ذلك الوزراء الولاة والمسؤولين وكبار الموظفين الذين لا يتحركون من مقاعدهم إلا بتكليف أو بتعليمات من فخامته.

فوزير الصحة مثلا قال إن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة وباء الكوليرا كانت بأمر من الرئيس بوتفليقة ولولا تلك التعليمات لأباد الوباء سكان البليدة، ووزير النقل فتح أبواب المترو والترامواي بأمر من الرئيس، وقيطوني أوصل الكهرباء إلى القرى والمداشر بأمر من بوتفليقة، و وزير السكن طمار ما كان ليسهر على انجاز السكنات إلا بأمر من الرئيس وبتعليماته، و حج الجزائريين ما كان ليكتمل لولا حرص الرئيس على ذلك، بل حتى بن غبريت قالت إن الرئيس بوتفليقة هو الذي كلفها بالإصلاحات، وأن الذين ينتقدون إصلاحاتها فإنما يشككون في نوايا الرئيس، فاغلب الوزراء والولاة والمسؤولين يرددون أنهم لا يتحركون إلا بأمر من الرئيس.

وان كان الرئيس قد تدخل فعلا وفي مناسبات عديدة لاتخاذ قرارات حاسمة، حيث سبق أن أوقف تنفيذ قانون المحروقات بالصيغة التي اقترحها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وأوقف بيع الشركات العمومية لأصحاب المال وبقروض من بنوك عمومية أو كما يقال بالعامية “من لحيتو بخرلو”، وحال دون التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب، ورفض تحويل بعضها إلى عقارات صناعية، إلا أن حديث الوزراء في كل مرة بسبب أو بدون سبب عن توجيهات الرئيس قد تحمل كثيرا من المبالغة بل تسيء حتى إلى الوزير نفسه الذي لا يتحرك ولا يمارس مهامه إلا بأوامر.

وفي الحقيقة فان المسؤولية عن الإفراط في استخدام الشيتة لا تتحملها بعض الوجوه السياسية على غرار نعيمة صالحي التي عرفت كيف تقلب ثوبها في الوقت المناسب وهي التي تتلمذت على يد الشيخ أبو جرة سلطاني في علم المعارضة والمناصحة، ولا حتى بن حمو وبونجمة وآخرون كثر، بل يتحملها النظام الذي أوصد كل الأبواب المؤدية إلى الحكومة وقبة البرلمان، ولم يُبق سوى على باب “الشيتة”.

ويبدوا أن باب الشيتة لم يعد يطرق على استحياء، بل يضرب عليه بالأيدي والأرجل لعله ينفتح أمامهم، فلم يعد الأمر يقتصر على من يمارس الشيتة للسلطة بل من يشيت أكثر ومن يجهر بذالك علنا، كما صرحت بذلك فاطمة بوصبع الأمينة العامة للجمعية الوطنية لترقية الثقافة و السلم، خلال لقاء الأحزاب ال15 المؤيدة للرئيس بفندق”الجزائر” والتي قالت إنها “شياتة” في سبيل رئيس الجمهورية، ولا احد ينافسها في ممارسة الشيتة، وهي التي سبقت الجميع ودعت لإقامة تمثال للرئيس بوتفليقة.

كما أن رئيس “الافانا” فهم اللعبة والدرس جيدا، بعدما وصل “الموس للعظم” وهو الذي كاد أن ينزع منه الحزب قبل فترة حين واجه حركة تمرد داخل “الافانا” ثم خاض إضرابا على الطعام احتجاجا على محاولة هدم بيته، وبعد أن تراجع حزبه انتخابيا ولم يعد يحصل إلا على الفتات، اهتدى إلى فكرة “المسيرة الرئاسية” والتي سيقودها شخصيا لمطالبة الرئيس بوتفليقة بإكمال المسيرة التي خاضها والعبور بالجزائر نهائيا إلى بر الأمان -كما قال- في تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها توبته عن كل ما قاله ضد النظام.

وان كانت السلطة قد أغلقت كل أبواب الوصول إلى المناصب إلا بالشيتة، فمن حق رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، أن يطالب بحصة في مؤسسات الدولة بمناسبة الانتخابات المحلية والبرلمانية، وهو الذي قال “نحن مع الرئيس، نحن مع أمن واستقرار الجزائر. لكن بعد الانتخابات الرئاسية، أين سيكون مكاننا؟” وهنا يمكن السؤال أين سيكون مكان كل هؤلاء الشياتين “عندما تنته الحرب توزع الغنائم”.

وان كان فؤاد بن غنيسة الذي لا يملك حتى صفة رئيس حزب، وهو الذي كان وراء إطلاق مصطلح “الشيتة الإيجابية” قد حصل على منصب في المجلس الأعلى للشباب، ويطمح لمنصب وزير “وردد في لقاء مع قناة تلفزيونية انه سيقبل بأي حقيبة وزارية”، فلماذا لا يطمح بونجمة الذي يصف نفسه بـ”كبير الشياتين” بنصيب من الكعكعة السياسية التي ستجهز بعد الرئاسيات.