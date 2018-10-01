صورة لشاب مع إيمانويل ماكرون تثير الجدل في فرنسا

أثارت صورة لشاب يوجه أصبع الاتهام إلى الرئيس إيمانويل ماكرون غضب اليمين المتطرف في فرنسا الذي اعتبر أنها “لا تُغفر”.

وقد تم التقاط الصورة أثناء زيارة الرئيس الفرنسي الى جزيرة سانت مارتن ، حيث يظهر اثنين من السود يحيطان بإيمانويل ماكرون ، أحدهما ، بلا قميص، ويظهر “أصبعا إيحائية”.

Il ne reste quasiment rien. Que des lambeaux de dignité qui se perdent dans la nuit de la vulgarité. Le costume de président est devenu bien trop large. #Macron pic.twitter.com/RROb3ZvB74 — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 30 septembre 2018

قالت رئيس اليمين المتطرف، مارين لوبان في تغريدة لها “لا نستطيع حتى العثور على كلمات للتعبير عن سخطنا. بالتأكيد فرنسا لا تستحق كل هذا “.

من جهته ، حاول إيمانويل ماكرون وضع حد للجدل الذي أثارته الصورة من خلال القول إنه يجب أن “يحب كل طفل في الجمهورية، مهما كان “، مضيفا “هدفي هو مساعدة هذا الشاب” الذي خرج مؤخراً من السجن بتهمة السرقة.