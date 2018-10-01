مساكن 4F لكل أسرة بطفل أو طفلين فقط

الإجراء الجديد يخص كل مكتتبي «عدل 2» حسب ولايات إقاماتهم

شقة من 4 غرف لأرباب الأسر ذات طفلين في كبرى الولايات.. وطفل واحد في الولايات الداخلية

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، تمكين مكتتبي «عدل 2» المتزوجين الذين لديهم طفلين من الاستفادة من شقق بأربع غرف في الولايات الكبرى، أما بالنسبة للولايات الأخرى، فإنه يكفي أن يكون لدى المكتتب طفل واحد فقط للحصول على شقة من أربع غرف.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ستشرع في دراسة ملفات مكتتبيها الراغبين في الاستفادة من شقق من أربع غرف.

حيث تقرر تمكين المكتتبين المتزوجين والمقيمين بالولايات الكبرى، من شقق من أربع غرف، بشرط أن يكون لديهم ولدين على الأقل، فيما كان الإجراء القديم يخص أرباب الأسر المتكونة من 3 أطفال دون غيرهم من هذا النوع من الشقق.

وبالنسبة لباقي الولايات، فقد نص الإجراء الجديد الذي أقرته إدارة «عدل» على منح شقق من أربع غرف لفائدة المكتتبين الذين لديهم ابن واحد فقط، بحكم عدم وجود أعداد كبيرة من المسجلين بها.

وأضافت مصادر «النهار» أن القرار الجديد جاء بعد التأكد من وجود عدد كبير من فائض في شقق «عدل 2» ذات 4 غرف، بالمقارنة مع تلك المتكونة من 3 غرف، لتضيف المصادر أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الإجراءات المتبعة لتجديد الملفات بالنسبة للمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول والثاني.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأخير على تكفل الخزينة العمومية بدفع الفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وإعفاء القروض البنكية الموجهة لتمويل برنامج إنجاز 90 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار من كل الفوائد البنكية.

ويفترض أن حصة 90 ألف مسكن، هي آخر شطر من برنامج «عدل 2» الذي أطلق سنة 2013.