“مارادونا”: “حان الوقت لإعتزال ميسي” !!

طالب الأسطورة الأرجنتينية “دييغو مارادونا” من نجم التانغو “ليونيل ميسي” بعدم العودة مجددا لمنتخب الأرجنتين وترك الفرصة للآخرين.

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب”: “أنصح ميسي بعدم العودة مجددا، لصفوف منتخب الأرجنتين”.

وأضاف: “ليو يتحمل مسؤولية كل شيء، حتى لو خسر منتخب أقل من 15 سنة يكون ميسي السبب”.

وتابع: “لقد حان الوقت أن يعيش ميسي في هدوء، ويترك الفرصة لغيره، لكي يتحمل المسؤولية”.

وختم كلامه: “في الفترة الحالية، منتخب التانغو لا يثير إعجابي وأعتقد أنه شعور عام يسطير على الكثيرين، لقد الشغف والحماس”.