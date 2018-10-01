نشرية خاصة تحذّر من أمطار رعدية في 13 ولاية

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية على السواحل والمناطق الداخلية الشرقية.

واضافت نشرية خاصة من ذات المصلحة، أن الولايات المعنية بالإضطراب هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة،قسنطينة.

بالإضافة إلى: سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، الطارف وعنابة.

وحسب ذات النشرية، فإن صلاحية النشرة تكون بداية من السادسة مساء من نهار اليوم الإثنين إلى غاية صبيحة الثلاثاء.

وكان الديوان قد حذّر على لسان المكلفة بالإعلام هوارية بن رقطة، من أمواج عالية، تصل إلى 3 أمتار وموجة برد شديدة،ستمس المناطق الشرقية والساحلية.

وأضافت بن رقطة أن هناك أول تسرب للهواء بارد سوف يمس المناطق الشمالية، خاصة الشرقية.