“أنشلوتي” يترقب عودة “غولام” !

لم يمر الأداء السيء الذي قدمه “ماريو روي” مدافع “نابولي” ضد “جوفنتوس” مرور الكرام، سواء من الإعلام الإيطالي أو من جماهير “البارتينوبي”.

وبات الجميع ينتظر عودة “فوزي غولام” الذي شفي تماما من الإصابة ويعمل على العودة بشكل تدريجي للميادين بطلب من المدرب “كارلو أنشلوتي”.

فالمدرب الإيطالي لا يريد المغامرة بالنجم الجزائري، ويفضل أن يكون في أفضل لياقة له قبل أن يتم إستدعائه لمباريات “نابولي”.

يذكر أن “غولام” عاد للتدريبات الجماعية مع فريقه وينتظر الضوء الأخضر من الطاقم الفني من أجل المشاركة لأول مرة بعد عام من الغياب.