ڤايد صالح يبرز جاهزية الجيش لمواجهة الطوارئ

أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، على “القدرات القتالية العالية” للجيش الوطني الشعبي و«جاهزيته رفيعة المستوى واستعداده الدائم على مواجهة أي طارئ”. وشدد المسؤول العسكري السامي على أن التمارين البـــيــانية والاخــتـبـارية بالذخيرة الحية التي تجريها القوات المسلحة حاليا “تعتبر علامة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري، الذي أضحى يتميز به المسار التطويري للجيش الوطني الشعبي”.

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث سيشرف ابتداء من اليوم على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية “عاصفة 2018”، على مستوى القطاع العملياتي جنوب شرق جانات، والقطاع العملياتي شمال- شرق عين أمناس. وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني إن “بداية الزيارة كانت من القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات، إذ وبعد مراسم الاستقبال، استمع نائب وزير الدفاع إلى عرض قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء حسان علايمية الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، فضلا عن عرض قائد القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات وعروض مختلف السلاسل القيادية، حيث أسدى السيد الفريق جملة من التوجيهات ذات الطابع العملياتي مؤكدا أمام قيادة وأركان وإطارات الناحية”.

و تابع أن “هذه الزيارة تكتسي أهميتها الخاصة لأنها تتزامن مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2019/2018 التي ستحمل في طياتها دون شك مكاسب تطويرية وتحضيرية نوعية تضفي على مجهود الجيش الوطني الشعبي بصمة جديدة أخرى من بصمات تعزيز قدرات قواتنا المسلحة. “كما أكد رئيس أركان الجيش حرصه الشديد على حضور وتقيـــيم مثل هذه التمارين البـــيــانية والاخــتـبـارية بالذخيرة الحية، التي تجرى على مستوى كافة النواحي العسكرية. هذه التمارين التي تعد معيارا حقيقيا لتقييم مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، كما تعتبر علامة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري، الذي أضحى يتميز به المسار التطويري للجيش الوطني الشعبي.

وتابع قائلا: “إن الصورة الناصعة التي بات يعرف بها اليوم الجيش الوطني الشعبي من حيث الجاهزية القتالية ومن حيث الكفاءة العملياتية ومن حيث الانسجام المهني والوظيفي بين كافة مكوناته وتشكيلاته ومن حيث استعداده الدائم، ليل نهار، هي قدرته الفائقة على مواجهة أي طارئ”. وأكد في هذا الشأن قائلا: “تلكم هي الدرجات المرموقة المتوصل إليها والتي لا تحتاج منا لأي برهان أو دليل”، مشيرا الى أن “الميدان العملي هو من يشهد على ذلك والنتائج المحققة على أكثر من مستوى، هي من تؤكد هذه الصورة التي استطعنا بلوغها، بفضل الله تعالى وقوته، ثم بفضل ما يحظى به جيشنا بكافة مكوناته من سند قوي ودعم متواصل من لدن فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وهو ما يكفل لجيشنا مواصلة هذه الجهود وتجسيدها على الميدان وتحويل مساعيها إلى إنجازات حقيقية أخرى، وذلكم هو صلب غاياتنا”.