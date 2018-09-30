تفكيك أكبر شبكة دولية لنشر التشيّع في الجزائر

طبيبة تستغل علاقاتها مع موظفين بعدة سفارات للإيقاع بضحاياها

تمكنت مصالح الأمن بولاية عنابة من تفكيك أكبر شبكة دولية لنشر المذهب الشيعي في الجزائر. وتستهدف الشبكة التي تقودها طبيبة والمعروفة بعلاقاتها المشبوهة مع دبلوماسيين من عدة سفارات، الفتيات والطلبة الجامعيين إلى جانب رعايا تونسيين ومغاربة يقيم معظمهم في 5 ولايات شرقية، هي عنابة، سكيكدة، ڤالمة، الطارف وسوق أهراس.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشبكة التي اتخذت من إحدى الإقامات بالشريط الساحلي لولاية عنابة مقرا لها تنشط في سرية تامة وتتكون من أكثر من 20 شخصا جلهم رجال ومن بينهم تجار وبناؤون، إلى جانب طلبة جامعيين.

وأضافت مصادرنا أن هذه الشبكة انطلقت في البداية بأربعة عناصر تتزعمهم طبيبة قبل أن يتضاعف عددها، وكانت تسعى إلى دعوة الناس للتحول إلى المذهب الشيعي بالطرق التقليدية والطرق الحديثة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وكذا تشجيع سفر الجزائريين إلى المراكز الدينية والأماكن المقدسة لدى الشيعة في العراق وإيران. وتتبعت قوات الأمن السيدة زافية المعروفة بعلاقاتها الوطيدة بدبلوماسيين من عدة سفارات تتبنى بلدانها المذهب الشيعي، حيث قدمت اعترافات صادمة عن تمكنها من تشييع مئات الفتيات من طلاب الجامعات، بواسطة إغراءات بالزواج والمال وإكمال الدراسة في جامعات إيرانية وعراقية ناهيك عن رعايا أجانب من تونس والمغرب يقيمون بولايات شرقية.

ورصدت الأجهزة الأمنية بولاية عنابة، مقاطع مصورة ومنشورات تروج للتيار الشيعي، وتطعن في تعاليم أهل السنة التي تعتمدها الدولة الجزائرية ودول المغرب العربي. واعترفت الطبيبة والمعروفة حركيًّا باسم “هناء”، أنها تمكنت من ترحيل جزائريات إلى إيران والعراق وسوريا. وعُثر بحوزة زعيمة الشبكة الشيعية على صور وفيديوهات، تعتبر الشيعة “تيار ديني لا يمارس العنف الدموي الذي يمارسه أهل السنة في المغرب والمشرق العربيين”. وكان مجهولون أقدموا في العام الماضي على كتابة شعارات تشيد بالتشيّع وتدعو إليه على العديد من الجدران بولاية عنابة وقد فتحت السلطات الرسمية تحقيقا في هذا الغرض. ورجّح مراقبون حينها أن يكون أصحاب الشعارات أرادوا تمرير رسالة مضمونها أن ظاهرة التشيع حقيقة لا مفر منها خاصة أن إطلاق صيحات الفزع من خطورة هذا التشيع على الجزائر قد بدأ منذ سنوات عديدة.

وفي هذا الإطار حذر الباحث الجزائري، عبد الحفيظ غرس الله، من أن انتشار المد الشيعي في الجزائر وتحوله إلى ظاهرة شديدة الخطورة إذ انتقل حسب تعبيره من مرحلة إقامة نخبة شيعية إلى بناء قاعدة شعبية شيعية يضمنها تشيع عائلات بأكملها في العديد من المناطق ما سيساعد حسب أنصاره على ضمان أعداد كبيرة من المتشيعين بالولادة سنويا. ويعتبر مراقبون أن غياب التأطير الديني وهشاشة المنظومة الدينية في بعدها الهوياتي جعل العديد من الجزائريين يستهلكون كل النماذج العقائدية الوافدة من الخارج دون بحث وتمحيص. من جهته أكد الباحث في الأنثروبولوجيا الدينية، حمو فرعون، أن التشيع في منطلقاته وفي أصوله وفصوله هو مذهب سياسي وليس مذهبا عقائديا، موضحا أن عقائد الشيعة التي ظهرت متأخرة في التاريخ قد أخذوها أصلا من المعتزلة. وأفاد حمو فرعون بأن عوامل انتشار المذهب الشيعي في الجزائر كانت نتيجة العولمة والثورة الخمينية وشعارات حزب الله وصراعه مع الصهاينة إضافة إلى تواجد جماعة حزب الدعوة العراقي خلال سبعينبات وثمانينبات القرن الماضي بالجزائر.