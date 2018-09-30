بريد الجزائر تطلق خدمات جديدة عبر الموزعات الآلية للأوراق النقدية

أطلق بريد الجزائر إبتداء من اليوم خدمات جديدة عبر آلة سحب الاوراق النقدية “ATM ” .

وحسب بيان “بريد الجزائر” فإنه يتعلق الأمر بتحويل الأموال من حساب إلى حساب أخر، وتغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الإلكترونية “الذهبية”.

وكذا إصدار سجل هوية بريدي “RIP”، وأيضا إصدار سجل صغير.

وتم إطلاق هذه الخدمات من جيجل بمناسبة زيارة العمل والتفتيش التي قامت بها وزيرة البريد والإتصالات والتكنولوجيا الرقمية، هدى إيمان فرعون للولاية.

وتتوفر الخدمات الجديدة في جميع ماكينات الصرف الآلي التابعة للجزائر، لها الأهداف التالية:

– تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء

– تنويع خدمات الأموال البريدية والإلكترونية في أجهزة الصراف الآلي

– تأمين المعاملات المالية

– تبسيط تحويل معاملة الأموال بين أصحاب حسابات CCP

– الاستخدام الواسع النطاق للبطاقة المصرفية الإلكترونية الذهبية من بريد الجزائر

– الحد من إستخدام النقد.

وتوفر هذه الخدمة الجديدة، والمتاحة بالفعل في مكاتب البريد وعن طريق الهواتق الذكية من الجزائر الكمبيوتر “BaridiMob”.

كما يتيح لعملاء بريد الجزائر، وأصحاب بطاقة البطاقة الذهبية لإصدار الأموال عبر ATM على جميع حسابات CCP في الوقت الفعلي، مع سقف يومي قدره 50000 دج.

إضافة إلى أن خدمة تغيير رقم الهاتف المحمول مفيدة للعملاء الراغبين في تعديل أرقام هواتفهم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية الذهبية. وهذا مباشرة من خلال الصراف الآلي ذات الخدمة الذاتية للاستفادة من المزايا البعيدة ، لا سيما الدفع عبرالإنترنت واستخدام تطبيق BaridiMob.

أما بخصوص بتسليم نسخة من سجل هوية بريدي “RIP”، فسيسمح ذلك للعميل بتحرير سجله البريدي RIP” على جميع أجهزة الصراف الآلي للبريد الجزائري.

وتجدر الإشارة إلى أن RIP ضروري لتنفيذ العمليات المالية البريدية، مثل التحويل من حساب إلى آخر، وعضوية خدمة BaridiMob ، وتكوين ملفات إدارية