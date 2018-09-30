مبولحي ينال تكريما مُزدوجا في السعودية

أختير الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي في التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من الدوري السعودي، بعد تألقه اللافت مع ناديه “الإتفاق”.

وأختير “الرايس” أيضا كأفضل عنصر من جانب فريقه دون أدنى مُنازع بفضل عرضه الكبير وتصدياته الرائعة خلال المواجهة الأخيرة للدوري.

ويتواجد خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا في أفضل أحواله منذ بداية الموسم الجديد، مما سمح له بالعودة لصفوف المنتخب الوطني سريعا.

وسيكون مبولحي بدون شك الحارس الأساسي للخضر خلال المواجهة القادمة أمام البنين، وهذا في حالة تفاديه للإصابة في هذه الفترة.