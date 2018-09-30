شرح “مفصل” لوضعية مشاريع السكن عبر 48 ولاية

وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة تعليمة إلى كافة مديري السكن دواوين الترقية والتسيير العقاري والهندسة والتعمير عبر الولايات، تأمرهم بتشخيص وشرح كافة الآليات والشروط ومدى سيرورة المشاريع السكنية وكل ما يتعلق بالقطاع اليوم في 48 ولاية، من خلال تنظيم معارض في كل منها في إطار الاحتفال باليوم العالمي والعربي للسكن.

وأمرت الوزارة مديري السكن بتنظيم معارض إعلامية يتم التطرق فيها إلى كافة البرامج التنموية للسكن والعمران والمدينة عبر كل ولاية، فضلا عن المشاريع التي تهدف إلى التحسين الحضري، مع العمل من أجل إبراز وتنفيذ البرامج السكنية بما فيها القضاء على السكنات الهشة وتقديم شروحات مفصلة حول وضعية البرامج السكنية وسيرورة المشاريع وشروط الحصول على إعانات السكن الريفي.

وستمكن الأبواب المفتوحة المنظمة على مستوى كافة الولايات المواطنين من الاستفسار حول وضعية مشاريعهم السكنية ومصير ملفاتهم المودعة على مستوى الهيئات المعنية في إطار صيغ الاجتماعي أو السكن الريفي، فضلا عن برامج البيع بالإيجار والسكن الترقوي العمومي، فضلا عن توجيه الموطنين وطرق متابعة المشاريع عن طريق الأنترنيت.

كما ستكون هذه الأخيرة فرصة لتقديم كافة المعلومات للمرقين العقاريين، وتحفيزهم من أجل استعمال مواد البناء المنتجة محليا، من خلال العمل على ربط جسر تواصل مباشر بين المنتج والمرقي، بهدف توجيههم من أجل التركيز على هذه المواد والعمل على تطوير المشاريع وتحسينها بما يتماشى مع إرادة الدولة في توفير الطاقة، وفي نفس الوقت ستعمل الأبواب المفتوحة على تحفيز الشباب بهدف التوجه لمراكز التكوين في ميدان حرف البناء ومختلف النشاطات ذات العلاقة بإنجاز البرامج السكنية والتجهيزات العمومية، والتي تعد مصدرا رئيسيا في توفير مناصب الشغل.

من جهتها، ستقوم مصالح ولاية الجزائر عن طريق الهيئات المكلفة بالسكن في المعرض المنظم بالمركز الثقافي مصطفى كاتب بالجزائر الوسطى بتقديم عرض شامل حول المخطط الاستراتيجي لعصرنة مدينة الجزائر، في شقه المتعلق بخلق مدن جديدة في إطار المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية في آفاق 2030، على غرار المدينة الجديدة سيدي عبد الله ، فضلا عن تقديم كافة المعطيات بخصوص عمليات إعادة الإسكان، إلى جانب تقديم كافة الأرقام بخصوص المشاريع المنجزة والمنتظر تسليمها قبل نهاية السنة في صيغ الترقوي العمومي وعدل والاجتماعي والتساهمي.