(صور) فلسطين تكرم لاعب المصري البورسعيدي الذي رفض الاحتفال بالهدف أمام اتحاد العاصمة

كرم عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، عبد السلام هنية، النجم الفلسطيني محمود وادي لاعب نادي المصري البورسعيدي.

حيث جاء ذلك خلال استقبال هنية بنادي الشرطة المصري الذي يقيم به فريق المصري البورسعيدي استعداداً للبطولة الأفريقية.

وعبر هنية لوادي عن تقديره الكبير لموقفه الأصيل أمام الجمهور الجزائري عندما رفض الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى إتحاد العاصمة خلال إياب ربع نهائي كاس الكاف بملعب سطيف، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.