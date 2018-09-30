تألق “مبولحي” يُدهش المعلق السعودي !!
يواصل “رايس مبولحي” حارس مرمى “الاتفاق” السعودي التألق في الدوري المحلي، بصده للعديد من الكرات الخطيرة وفي كل مباراة.
وقد أدهش “الرايس” السعودين بما فيهم معلقي المباريات، وهذه المرة جاء الدور على معلق مباراة “الإتفاق” ضد “أحد”.
المعلق وصف “مبولحي” بكل الأوصاف واندهش لطريقة تصديه للكرة، فهو كل الفريق وليس نصف الفريق مثلما قال.
أداء “الرايس” مع فريقه، سيعود بالإيجاب على الخضر، فهو يعتبر الحارس رقم واحد في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري.
رايس مبولحي يواصل التألق #الاتفاق_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/5Jg4D4oMJE— دوري بلس (@dawriplusksa) 27 septembre 2018
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